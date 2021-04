Future USA positivi aspettando Wall Street

Micron

(Teleborsa) - L'andamento deiindica che la seduta odierna del mercato americano. A fronte della debolezza della ripresa in Europa, su cui pesano i prolungamenti dei lockdown nazionali, oltre Atlantico le prospettive di crescita appaiono lanciate, anche grazie al piano di infrastrutture presentato ieri dall'amministrazione Biden.Il contratto sulguadagna lo 0,14% a 32.944 punti, mentre quello sullosale dello 0,40% a 3.983 punti. Stessa impostazione per il derivato sulche aumenta dell'1,08% a 13.231 punti.Molto positivi gli scambi pre-apertura dei titoli tecnologici, e tra questi spiccano le azioni dei, che sono in rialzo a seguito di una revisioni al rialzo sugli utili di(che sale del 5%).