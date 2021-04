Gruppo FS: al via varo tecnico della Sikania, nuova nave di Bluferries

(Teleborsa) - Con la messa in acqua dello scafo hanno preso il via questa mattina, nel porto greco del Pireo, le operazioni per ilsocietà controllata da. Costruita dallal'imbarcazione – spiega FS News – è gemella della, che dal 2018 è in servizio nellodove effettua il traghettamento di mezzi commerciali, autovetture, roulotte, camper e motocicli fra i porti di Villa San Giovanni e Tremestieri. L'investimento economico, in autofinanziamento, è di circaLepreviste dai regolamenti Rina – fa sapere FS News – dureranno per circa un mese e saranno portate avanti nel porto greco. Sikania sarà poi trainata sino allo Stretto di Messina dove, una volta completate le iscrizioni nei registri marittimi, entrerà in esercizio per la stagione estiva.Lunga 106 metri e larga 18, la Sikania ha un ponte dedicato al transito degli automezzi, uno per i passeggeri. Può trasportare fino a 22 tir o 125 autoveicoli e circa 400 persone tra viaggiatori e membri dell'equipaggio. Sempre più ecosostenibile grazie a minori consumi di carburante (-30%) e riduzione del 50% delle emissioni di CO2, garantisce il servizio di trasporto per i passeggeri a ridotta mobilità assicurando elevati standard di qualità con minori vibrazioni e maggiore comfort.