Intesa Sanpaolo pubblica Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020

(Teleborsa) -ha pubblicato la, un documento che misura per performance EGS ed i risultati 2020 del Gruppo sfruttando anche un set di indicatori quantitativi.Nell'anno della pandemia, il Gruppo ha continuato a essere un, in linea con gli impegni assunti con il Piano di Impresa 2018-2021. E stata istituita la, a supporto del Comitato di Direzione, con la nomina diin ciascuna Area e Divisione.Il Gruppo è stato in, grazie alla capacità di essere tra le banche europee più solide e profittevoli e generare benefici per tutti gli stakeholder. Da segnalare i(40,3 miliardi con UBI Banca), di cui 31,9 miliardi concessi a famiglie e imprese per fronteggiare l'emergenza Covid. Da segnalare anche il sostegno alcon 470 milioni (522 milioni con UBI), il raddoppio del contributo monetario alla comunità (184 milioni) pera e le circaeffettuate a livello mondiale (800 in Italia) nonostante il contesto così complesso.Intesa si è affermatacon 10,3 milioni di clienti multicanale, il 60% delle attività digitalizzate ed oltre 2 milioni di vendite di prodotti su canali digitali (+182% rispetto al 2019).Il Gruppo ha poi mantenuto lacon il 23% della quota di mercato ed una raccolta netta in forte aumento a 8,4 miliardi.Anche laha conosciuto una accelerazione con oltre 2,5 miliardi died una robustadel Gruppo del 13,1% rispetto al 2019 (- 60% circa dal 2008).Tutte le iniziative messe in campo testimoniano il contributo del Gruppo alla generazione di un cambiamento positivo a livello globale attraverso un impegno che, considerando l’attività di finanziamenti erogati a supporto di famiglie e imprese e gli investimenti, si estende a tutti gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.