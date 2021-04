Positivo il mercato americano. Rimbalzo del Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

utilities

energia

finanziario

materiali

Walgreens Boots Alliance

Apple

Microsoft

Boeing

Travelers Company

Exxon Mobil

Goldman Sachs

JP Morgan

Moderna

Applied Materials

Tesla Motors

KLA-Tencor

Twenty-First Century Fox

FOX

Charter Communications

C.H.Robinson

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 3.973 punti (+0,36%). Ottima la prestazione del(+1,51%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,52%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,50%),(+0,83%) e(+0,65%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,93%),(-0,90%) e(-0,49%).Al top tra i(+3,62%),(+1,88%),(+1,69%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,29%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.Al top tra i, si posizionano(+10,52%),(+5,40%),(+5,08%) e(+4,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,54 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,48%.Sensibili perdite per, in calo del 2,43%.