Snam premiata per uso della finanza sostenibile

Snam

(Teleborsa) -si è aggiudicata il "Bond Awards 2021 – Award for innovation" attribuito dalla testata internazionale specializzata Environmental Finance per l'utilizzo dellaIl riconoscimento ha attestato il framework "innovativo e lungimirante" deidi Snam che finanziano la. Questo framework incorpora gli obiettivi di decarbonizzazione annunciati nel piano strategico 2020-2024 di Snam, presentato lo scorso novembre.La giuria di Environmental Finance ha elogiato "" enunciata nel framework e l'allineamento degli stessi agli obiettivi di lungo termine della società nella transizione energetica. Lo scorso anno Snam ha emesso due bond nell’ambito del framework, per un valore complessivo di