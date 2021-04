Tono rialzista per Mutuionline

Mutuionline

FTSE Italia Star

(Teleborsa) - Chiusura del 31 marzoLa giornata del 31 marzo chiude piatta per, parte del, che riporta un esiguo 0% e mostra una situazione tecnica di medio positiva.Il quadro operativo implica un'indicazione diper il titolo, al prezzo corrente visto a 44,95 Euro, con stop loss posto a quota 43,73 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)