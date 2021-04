Vaccinazioni in azienda, Orlando convoca parti sociali

(Teleborsa) - Il Ministro del Lavoro,ha convocato le parti sociali per ilalle 15, per aggiornare i protocolli salute e sicurezza in vista dell'avvio dellaLo riferiscono fonti sindacali. L'incontro, che si svolgerà in videocall, era stato annunciato nella precedente riunione dallo stesso Orlando.Intanto, in occasione della prima riunione dell'Osservatorio permanente sulle condizioni di lavoro dei rider, (che si è svolta in videoconferenza con i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro), il Ministro Orlando ha fissato il perimetroSecondo il Ministro "l'affermazione delle piattaforme e, in particolare, nel settore del food delivery, ha avutoI riders sono stati avvertiti dall'opinione pubblica comeche la pandemia non ha fermato, anzi, che in qualche modo sono stati determinanti per affrontare in condizioni più accettabili la pandemia".Da questo punto di vista "è emerso, con ancora maggior forza, il tema - ha spiegato Orlando - di come si assicurano tutele e diritti in materia diQuanto alla missione dell'Osservatorio, "ha comequella di valutare e monitorare l'efficacia della legislazione che era stata introdotta nel 2015 e anche la facoltà di proporre, sulla base dei dati forniti dalle agenzie e dal ministero,ha detto."Credo che, al di là di questa finalità istitutiva, questa sia anche l'occasione - ha aggiunto il Ministro - per dare vita a unhe valuti la distanza fra il sistema delle relazioni industriali, che potremmo definire tradizionali, e quello che si può sviluppare in un campo così nuovo come quello di cui stiamo parlando".le direzioni: "che cosa si può fare per avvicinare questo e altri campi nuovi al sistema delle relazioni industriali tradizionali; secondo, la riflessione dovrà riguardare il ragionamento opposto, cioè, come il sistema delle relazioni industriali può accogliere e farsi carico deglidei quali stiamo discutendo".