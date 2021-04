Alerion, prorogati termini per deposito liste per nomina Collegio Sindacale

Alerion

(Teleborsa) -rende noto che, con riferimento all’assemblea ordinaria convocata per il 26 aprile 2021, è statada parte di Fri-el Green Power titolare di azioni pari al 64,77% del capitale sociale di Alerion Clean Power.Pertanto - si legge in una nota - come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato in data 17 marzo 2021, in conformità alle disposizioni dell’art. 144 sexies, comma 5 del Regolamento Consob 11971/1999, il termine entro il quale potranno essere presentate ulteriori liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è; la percentuale per la presentazione delle liste è ridotta a metà e quindi all’1,25% del capitale sociale.