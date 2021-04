Borse cinesi e Tokyo in rialzo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta tonica per la Borsa di Tokyo e per quelle cinesi che hanno seguito l'andamento positivo di Wall Street. Chiusi gli altri mercati asiatici in coincidenza della festività pasquale del Venerdì Santo.Chiusura in forte rialzo per la Borsa di, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,55%; sulla stessa linea,termina la giornata in aumento dello 0,85%. In moderato rialzo Seul (+0,65%).Sono rimaste chiuse le piazze diSostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%.Il rendimento dell'scambia allo 0,12%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,19%.