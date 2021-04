Borse europee e Wall Street chiuse per Venerdì Santo

Micron Technology

(Teleborsa) - Piazza Affari e le altre borse europee sono chiuse oggi per la festività pasquale del Venerdì santo.prossimo, 6 aprile.. La borsa americana ha archiviato la seduta ieri in rialzo sostenuta dall'ottimismo sulla ripresa economica e dalla buona performance del comparto tech, grazie alla trimestrale di. L'indice delle 500 aziende a maggiore capitalizzazione ha superato per la prima volta nella storia quota 4 mila punti.Sul fronte macro, sono risultate peggiori delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione , ma allo stesso tempo hanno allontanato i timori di pressioni inflazionistiche. Cresce nel frattempo l'che sarà pubblicato oggi.La Borsa di Tokyo ha chiuso stamane l'ultima seduta della settimana in territorio positivo, seguendo il consolidamento degli indici azionari americani. Molte piazze asiatiche sono rimaste chiuse in coincidenza della festività pasquale del Venerdì Santo.