Cia-Agricoltori italiani: Pasqua blindata ma si spenderanno 1,1 miliardi per la tavola

(Teleborsa) - La, con l’Italia tutta in, allunga i danni miliardari per agriturismi, ristoranti, bar e alberghi, ma almeno a tavola non toglie alle famiglie la voglia di preparare e gustare le ricette della tradizione festiva. Nel carrello, la spesa alimentare cresce del 10% rispetto al 2020, quando il Paese era in pieno lockdown, attestandosi a, spinta dalla possibilità di poter andare a casa di parenti o amici per il pranzo di domenica e per Pasquetta, anche se con pochi commensali come impone la normativa. Queste le stime elaborate da, secondo cui vince pure quest’anno il menù tipico regionale, scelto nell’80% dei casi.Protagonisti delle, quindi, i piatti tradizionali del territorio, dallaalla, dalla torta pasqualina all’agnello. "Nonostante le flessioni degli anni scorsi, infatti, l’resta in ogni caso un classico del pranzo di Pasqua – ha sottolineato Cia – Domenica se ne consumeranno circa, vale a dire quasi la metà (40%) del consumo annuo complessivo di carne ovina". A trionfare, poi, i dolci “fai da te” e la pasta fatta a mano, che trascineranno gli acquisti di uova: fino alla fine della settimana di Pasqua, se ne compreranno oltre 300 milioni tra decorazioni e preparazioni culinarie.Inoltre, un italiano su quattro utilizzerà ilper acquistaree prodotti agroalimentari dei territori, spesso direttamente dagli agricoltori, tramite i portali di e-commerce come quello di Cia. Una boccata d’ossigeno sia per le aziende che lavorano con il canale, completamente fermo, sia per gli agriturismi che, con la vendita diretta nei mercati e online, provano a reagire alla seconda “Pasqua perduta” con oltre 350mila presenze in fumo a causa del divieto di pranzi fuori e gite anche in campagna.