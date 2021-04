PA, Brunetta: con il Recovery Fund al via una nuova stagione per la pubblica amministrazione

(Teleborsa) - Il ministro per la Funzione pubblicaha ribadito l'avvio di una nuova stagione per legrazie alle risorse del. In un'intervista a La Stampa ha parlato delle nuove assunzioni con contratto a termine – "ma di cinque anni e finanziati dagli stessi progetti che si andranno a realizzare – e del nuovo portale per il reclutamento "fortemente innovativo". "Procederemo con grande velocità e trasparenza", ha assicurato."È di due giorni fa una piccola ma significativa: neibasta carta e penna, saranno digitalizzati dall'inizio alla fine – ha detto Brunetta – Parallelamente è in preparazione un decreto di accompagnamento e anticipazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ne stiamo ragionando col presidente Draghi"."L'idea – ha spiegato – è di mettere in campo il prima possibile alcuneper accompagnare e implementare i progetti finanziati dall'Europa. Non puoi puntare allase non intervieni prima su semplificazione, reclutamento e governance".