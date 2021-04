Pasqua, Assoutenti: spesa costerà il 14,5% in più

(Teleborsa) -9, a causa deidei generi alimentari e dei. E' quanto stima, che sta registrando in questi giorni aumenti dei listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti."Dalla carne all’ortofrutta, passando per salumi, uova di cioccolato e colombe, si registrano in tutta Italia aumenti generalizzati dei prezzi al dettaglio", spiega il presidente, ricordando che in parte l'aumento è trainato daed in parte dalle consuete "speculazioni" legate all'aumento della domanda.Il rincaroad una maggiore spesa di circa, che darà vita ad unacomplessiva di circasulle tasche dei consumatori.