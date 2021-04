SACE, Corte dei Conti: accrescere efficacia attività

(Teleborsa) -, la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese interamente partecipata da Cassa depositi e prestiti,, ha conseguito un significativod’esercizio pari addi euro, ancorché in diminuzione del 24% rispetto a quello realizzato nel precedente esercizio, dovuto principalmente al decremento dei premi lordi rispetto al precedente esercizio (-22%) e all’incremento delle riserve tecniche. Inoltre, ilsi è attestato a, con un lievissimo incremento rispetto al 2018, pari all’1%.E’ quanto emerge dallafinanziaria dell’esercizio 2019, approvata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti.In merito agli assetti organizzativi la Corte evidenzia un perduranteche regola i rapporti SACE – Mef in relazione alla concessione di garanzie, di cui si continua a segnalare l’urgenza, in quanto le coperture assicurative di maggiore impegno finanziario godono della garanzia statale.In relazione all’area di consolidamento, la Sezione del controllo riscontra undi esercizio didi euro, in consistente diminuzione rispetto al precedente esercizio (erano 128,8 mln di euro nel 2018), mentre il patrimonio netto consolidato, mostra un modesto incremento dello 0,2%, passando da 5.586,9 milioni di euro nel 2018 a 5.597,2 milioni di euro nel 2019.In relazione alledella Società la Corte rileva come alla stessa sia stata assegnata, nel corso del 2020, lastraordinarie finalizzate alitaliane e alla ripresa delle attività economiche del Paese in conseguenza della emergenza sanitaria daNello stesso tempo, è stata disposta unaalla quale è stato sottratto il potere di direzione e coordinamento, sostituito dalla previsione di obblighi die commercio internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini della efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative alla assunzione di impegni e al recupero crediti, in vista del prossimovolto all’accrescimento dell’efficacia della complessa attività rimessagli.