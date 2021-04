Tari imprese, Castelli: "avviare percorso per coordinare disposizioni normative"

(Teleborsa) - "Non mi sfugge il tema della, e le conseguenze che la confusione ingenerata da alcune disposizioni normative, non proprio chiare e non coordinate tra loro, può causare, in termini di gettito, anche per iroblematiche che sono connesse, tra l’altro, alla sfasatura temporale tra la scelta del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche e la predisposizione dei Bilanci da parte degli Enti Locali". Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,"Una- scrive Castelli - costituita dall’introduzione del nuovo metodo tariffaridalle previsioni sulle assimilazioni dei rifiuti per le utenze non domestiche e lo slittamento dei termini di approvazione dei bilanci.In occasione della conversione parlamentare del Decreto Sostegni ie porre rimedio a queste storture,