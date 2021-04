Allerta maltempo, Protezione Civile: crollo delle temperature e precipitazioni in tutta Italia

(Teleborsa) - Laha emesso un avviso diper un'ondata diche arriverà sull'Italia a partire da stasera interessando tutto il Paese da Nord a Sud per le prossime 24-30 ore. "Una vasta e profonda area depressionaria, posizionata sull'Europa centro-settentrionale, nelle prossime ore determinerà l'afflusso di aria polare verso le nostre regioni, innescando, dalla serata di oggi, una intensificazione deidai quadranti settentrionali e occidentali e un sensibiledellesu gran parte dell'Italia", si legge nella nota.Attesesparse soprattutto sul versante adriatico, cona quote basse a partire sulle regioni nord-orientali sulle aree appenniniche settentrionali che interesseranno dal tardo pomeriggio anche quelle centrali. La Protezione Civile avverte che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Previste mareggiate lungo le coste esposte.A lanciare l'allarme per le. "L'abbassamento della colonnina di mercurio per lungo tempo sotto lo zero – ha sottolineato in una nota – provoca danni gravissimi con la perdita della futura produzione di frutta e verdura ma lo sbalzo termico ha inevitabilmente un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra". "Siamo di fronte in Italia alle conseguenze deicon una tendenza allae il moltiplicarsi di eventi estremi con una pià elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere – ha aggiunto la Coldiretti – oltrein un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti".