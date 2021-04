Askoll EVA arriva in Bulgaria, accordo per distribuzione scooter elettrici

Askoll EVA

(Teleborsa) -ha siglato un importante accordo strategico con Brandy Company, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di ciclomotori elettrici in Bulgaria, presente in quattro delle più grandi città bulgare (Sofia, Varna, Stara Zagora e Ruse) e con la più grande rete di assistenza post vendita di ciclomotori elettrici del paese.L’accordo prevede una fornitura di scooter per il canale professionale destinati al mercato bulgaro."Questo accordo rappresenta un, che segue il recente contratto di distribuzione a Malta - ha commentato. Siamo entusiasti di collaborare con Brandy Company, pioniere nel settore dei ciclomotori elettrici in Bulgaria, che ci consentirà di portare la qualità e design dei modelli made in Italy Askoll EVA ai clienti bulgari".