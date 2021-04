BP vola in borsa per aver raggiunto target di debito netto prima del previsto

Bp Plc

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 299,6 sulla Borsa di Londra, con un aumento del 3,37%. Il titolo ha preso il volo dopo che la major del petrolio ha detto che si aspetta di raggiungere il target didi dollari nel primo trimestre del 2021. La società aveva in precedenza segnalato che si aspettava di raggiungere l'obiettivo nell'ultimo trimestre 2021 o nel primo del 2022."Questo è il risultato di una contabilizzazione anticipata dicombinata con unadurante il primo trimestre - ha detto il- Non vediamo l'ora di aggiornare il mercato sui risultati del primo trimestre, comprese ulteriori informazioni sui riacquisti di azioni proprie".BP ha reso noto che ora prevede che i proventi da cessione nel 2021 saranno nella parte alta della fascia di 4-6 miliardi di dollari annunciata in precedenza e cheè ora sostenuto da transazioni concordate o completate per circa 14,7 miliardi con circa 10 miliardi di proventi ricevuti.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 302,5 e successiva a 310. Supporto a 295.