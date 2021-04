Covid, chiusa l'intesa tra Governo e parti sociali. Orlando: "Aperti a integrazioni"

(Teleborsa) - L'obiettivo annunciato in giornata è stato raggiunto. Dopo che, verso le 18, i tavolo di confronto è stato sospeso per un'ora allo scopo di mettere a punto il testo dei documenti, al termine di un incontro fiume ihannoAprendo la riunione il responsabile del Lavoro ha detto a sindacati e imprese che non si sarebbe alzato dal tavolo fino alla chiusura dell'intesa. E così è stato. Possono così prendere il via lecon il supporto dei medici aziendali e dellarivolte ai lavoratori. L'adesione è volontaria."Lo considero un impegno formale: siccome dobbiamo gestire una fase in cui le incognite sono molte e molti sono gli adeguamenti che dovremo fare, questo testo è sicuramente perfettibile e potrà essere perfezionato. Però – ha commentato– credo che sia più importante oggi mettere un punto fermo per poi riservarsi anche la possibilità di integrazione, implementazione e correzione piuttosto che attendere un ottimo che rischia di non arrivare".Per quanto riguarda il, l'iniziativa è rivolta ai lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano attività nell'azienda, e ai datori di lavoro. I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, secondo il testo, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe, aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all'orario di lavoro. Nel testo si richiama il recente decreto Covid con cui è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.Il– che aggiorna i precedenti accordi sulla salute e sicurezza tenendo conto di quelli del 14 marzo e 24 aprile 2020 – conferma le misure per contrastare il diffondersi del virus, dalle mascherine al distanziamento fino alla sanificazione periodica. Nel testo si raccomanda "il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto" da parte dei datori di lavoro privati. Viene raccomandato, inoltre, per le attività produttive, di limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingere l'accesso agli spazi comuni. Tra i punti aggiunti, quello sulla riammissione al lavoro dopo l'infezione che – si legge nel testo – "avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali successive istruzioni). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario".