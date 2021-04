Fisco, CAF-Cia: 12 milioni di famiglie richiederanno Isee, prestazioni siano garantite a tutti

(Teleborsa) - Il presidente nazionale CAF-Cia Agricoltori italianiha dichiarato che saranno almenoche si recheranno nei centri di assistenza fiscale italiani sulla spinta delle(tra tutte l’assegno unico) disposte dal governo. Aiuti che verranno riconosciuti in maniera proporzionale in base al coefficiente"Isi confermano presidi fondamentali: solo nel 2020, per effetto del bonus vacanze, l’incremento sul 2019 è stato del 12% di utenti in più, arrivati a toccare gli 8 milioni. Nel 2021 ci si aspetta un totale di almeno 12 milioni. Pensiamo che ladelledovrà essere mantenuta (almeno per le fasce sociali meno abbienti)", ha sottolineato Mastrocinque. "Per garantire l’ai Caf – ha spiegato – occorreranno le giuste risorse previste dalla convenzione con Inps ma anche la copertura di tutta l’attività svolta (e non fino ad esaurimento plafond destinato). Il rischio è che si alimentino ulteriori disparità tra i cittadini, e questo l’Italia non può davvero permetterselo".La richiesta inoltrata dal presidente nazionaleale all’è quella di garantire un impegno affinché nessuno arrivi impreparato alla data del 1 luglio, quando scatteranno le richieste e si dovrà aver in mano il calcolo dell’Isee per ogni nucleo familiare richiedente.