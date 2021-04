MARR, ricavi in calo del 29% in primo trimestre. Conferma strategia

MARR

(Teleborsa) -, società distribuzione di prodotti alimentari al foodservice e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha registrato ricavi pari a oltre 185 milioni di euro neldell'anno, in calo del 29% rispetto ai circa 262 milioni dell'analogo periodo del 2020 (anche se i due periodi non sono paragonabili per le restrizioni in atto).In previsione della piena ripresa del turismo e dei consumi alimentari fuori casa, il gruppo riminese "conferma la propria strategia e focalizza gli interventi a favore della(ESG) e dello".MARR, a seguito dell'assenso da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha anche comunicato di aver concluso l'operazione di(ricavi totali pari a circa 55 milioni di euro nel 2020) operanti nell'ittico fresco, sia sul mercato della ristorazione che su quello della distribuzione ai consumatori finali.