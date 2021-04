MEF studia due sistemi per riforma fiscale

(Teleborsa) - Laresta in primo piano con l'insediamento del Governo Draghi, che ha posto questo tema fra i più urgenti del programma. Le ipotesi propendono per, quelloe quello, in grado di fornire al nostro sistema lacaldeggiata da Mario Draghi, garantendo anche semplicità ed unPer raggiungere questo obiettivo il MEF avrebbe quindi individuato due modelli da cui partire: quello a scaglioni, che prevede tre aliquote, e il modello tedesco, ad aliquota continua. Minimo comun denominatore dei due modelli la necessità di ridurre la pressione fiscale per tutti, evitare l'impennata della curva sui redditi medi (45-53 mila euro), accrescere il PIL reale e l'occupazione.Entrambi i sistemi prescelti soddisferebbero questi obiettivi con: leper il sistema a scaglioni sarebbero pari a 19 miliardi e per il sistema ad aliquota continua a 20 miliardi; lesarebbero superiori a 10 miliardi per quello a scaglioni e 11 miliardi per quello ad aliquota continua;sarebbe pari a +0,727% per il sistema a tre scaglioni e +0,754% per il modello tedesco.