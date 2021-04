Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

informatica

Goldman Sachs

DOW

Visa

Intel

Salesforce.Com

Cisco Systems

Illumina

Discovery

Discovery

Wynn Resorts

Paychex

Texas Instruments

Altera

Intuit

(Teleborsa) - Partenza sottotono per la borsa di Wall Street dopo chebeneficiando del report occupazionale diffuso venerdì scorso che ha messo in evidenza unaed un calo del tasso di disoccupazione.Sullo sfondo restano i timori per il trend deie per il rischio che laritiri le misure di stimoli monetari prima delle attese.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.462 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.072 punti. Leggermente negativo il(-0,29%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,25%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,74%) e(-0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,77%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Tra i(+8,96%),(+2,46%),(+2,30%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,44%.scende dell'1,32%.