Recovery, Cingolani: lavorare molto su catena permessi

(Teleborsa) - "Il lavoro per ilprocede ine ilverrà consegnato il programma all'Il programma è molto robusto. C'è unsenzama insappiamo di esseree di avereLo ha detto il Ministro della Transizione Ecologicaa The Breakfast Club su Radio Capital precisando che "ci sono in balloe sappiamo che dobbiamo lavorare molto. Con ilpossiamo trovarci in situazioni imbarazzanti: se ci mettiamo anni a dare permessi e a mettere inil rischio è che poi dovremmo restituire i soldi, perchè abbiamoNon posso assicurare ora che tutti i soldi verranno spesi, ma"Non si può pensare di cambiarla dall'oggi a domani", ha detto Cingolani. "Non possiamopossavuol dire garantire unIo domani non mi sveglio e cambio le tecnologie di un'impresa".Mi lascia perplesso. Da un lato c'è una situazione didall'altro lato penserei più a potenziare le infrastrutture fondamentali per. Per ora aspetterei, ma non ho, ha concluso il Ministro.