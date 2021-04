Rialzo controllato per le Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. La prima seduta dopo lo stop di Pasqua è spinta anche dalla chiusura record di Wall Street di ieri.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,181. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,13%.Aumenta di poco lo, che si porta a +97 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,67%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,93%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,13%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,59%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,65% a 24.870 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 24 del mese scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 27.089 punti.In frazionale progresso il(+0,64%); come pure, poco sopra la parità il(+0,57%).di Milano, troviamo(+3,08%),(+2,64%),(+2,53%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,68%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,35%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.Tra i(+2,40%),(+2,39%),(+2,09%) e(+2,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,57%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.