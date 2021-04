Aeroporto di Bologna, a marzo passeggeri in calo del 90% su stesso mese 2019

aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - L', scalo gestito dall'omonima società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha comunicato che a marzo isono stati poco più di 70 mila (71.505), in calo del 28,4% su marzo 2020 (mese già segnato dall'emergenza) e delrispetto a marzo 2019.I passeggeri su volisono stati 30.755 (+24,3% su marzo 2020, ma -80,9% su marzo 2019), mentre quelli su volisono stati 40.750 (-45,8% su marzo 2020, -92,8% su marzo 2019). I movimenti aerei sono stati 1.097 (-45,2% su marzo 2020, -81,0% su marzo 2019), mentre letrasportate per via aerea sono state 3.342 tonnellate, con un incremento del 33,1% su marzo 2020 e con un calo minimo (-6,7%) su marzo 2019.Nel primodell’anno i passeggeri complessivi sono stati 209.802 (-85,0% sullo stesso periodo del 2020), con 3.100 movimenti (-75,7%) e 9.077 tonnellate di merce trasportata (+10,9%).