Borse europee in ordine sparso. Piazza Affari chiude piatta

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a terminare la seduta sulla linea di parità. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,03%.Dal secondo meeting deldei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali sono arrivati appelli a non ritirare troppo velocemente gli aiuti economici messi in campo per la pandemia, mentre il Fiscal Monitor delha aggiornato in meglio le previsioni di crescita globale. Intanto è arrivata la pronuncia dell'su(-1,17%), che ritiene i benefici superiori agli effetti collaterali.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 58,34 dollari per barile, in netto calo dell'1,67%.Sulla parità lo, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.tentenna, che cede lo 0,24%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,91%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Piazza Affari chiude la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.962 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,1%); in lieve ribasso il(-0,24%).di Milano, troviamo(+3,52%),(+1,54%),(+1,29%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -2,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.Tra i(+3,18%),(+2,80%),(+2,46%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,01%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,42%.Sensibili perdite per, in calo del 2,20%.In apnea, che arretra del 2,14%.