CrowdFundMe, raccolta oltre 8,5 milioni nel primo trimestre

CrowdFundMe

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2021, "nonostante il protrarsi dell’emergenza legata al Covid-19",segna un nuovo record di raccolta di capitali. Glisul portale sono infatti saliti a 8.551.077 di euro, più che raddoppiando i circa 3,8 milioni registrati nello stesso periodo 2020. Il dato, inoltre, è superiore del 41% rispetto alla raccolta dell’ultimo trimestre dello scorso anno, che rappresentava il precedente record (oltre 6 milioni di euro investiti).Nei primi tre mesi 2021, CrowdFundMe ha inoltre registrato un incremento dell’investimento medio, che passa dai circa 2.800 euro del primo trimestre 2020 agli attuali circa 4.500 euro. Infine, sono aumentate le campagne lanciate, che tra gennaio e marzo 2021 sono salite a 12 contro le 10 dello stesso periodo dell’anno precedente.Nei prossimi mesi, la società prevede di consolidare il proprio business "grazie alla progressiva affermazione di CFM Board, la bacheca elettronica per lo scambio quote (avviata a inizio anno), e all’effetto minibond, di cui uno è attualmente online"; la società emittente è 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike e Converse. CrowdFundMe, tuttavia, sta lavorando per consolidare ulteriormente la pipeline dei minibond, con due operazioni già strutturate per poter partire nel secondo trimestre.Nel corso del 2021, in ambito Equity Crowdfunding il portale mira a lanciare, oltre a progetti di taglio minore relativi a startup che devono ancora affermarsi sul mercato, altre raccolte milionarie per scaleup e PMI già validate e che vogliono accelerare la propria espansione. Infine, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più diversificate, CrowdFundMe punta ad avviare nuove campagne Real Estate, di cui una – quella degli aparthotel di lusso Hemeras – è già online.