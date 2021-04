Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 4.074 punti, sui livelli della vigilia.Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); con analoga direzione, sulla parità l'(-0,13%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoTra i(+1,44%),(+1,25%),(+1,03%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,88%),(+4,18%),(+4,04%) e(+2,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,92%.In caduta libera, che affonda del 4,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -70,5 Mld $; preced. -68,2 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,44 Mln barili; preced. -876K barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 683K unità; preced. 719K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,8%; preced. 2,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,3%).