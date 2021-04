INPS, saldo finanziario 2020 negativo per 5,7 miliardi

(Teleborsa) - Il. È quanto emerge dalelaborato dale presentato oggi da, assieme alNel documento si chiarisce che il. Ilnell'anno dalla pandemia da Covid è stato pari a, in diminuzione di circa 11 miliardi di euro sul consuntivo 2019 e in aumento di oltre quattro miliardi (+1,9%) rispetto alle previsioni assestate nell'ottobre 2020. Lesi attestano a 360 miliardi di euro, in aumento di 29 miliardi rispetto al consuntivo de 2019 ed in riduzione di circa 11 miliardi di euro (-3,2%) rispetto ai 371 miliardi di euro delle previsioni assestate. L'attenuazione delle più negative previsioni elaborate nell'ottobre scorso – scrive il Civ – è sostanzialmente legato al. Si stima, infatti, un. In pratica con l'esplosione della pandemia e l'introduzione degli ammortizzatori sociali con causale Covid sono staticonmentre sono staticon unSe si considerano tutti glile ore autorizzate tra il primo aprile e il 31 dicembre 2020 sono state. Le aziende si sono assicurate le ore di fermo salvo poi non usarne neanche la metà, soprattutto nel periodo estivo, grazie alla ripresa produttiva. In vista dell'uscita dell'emergenza la riforma degli ammortizzatori sociali e il rilancio delle politiche attive del lavoro saranno centrali per la ripresa. Il, intervenendo alla presentazione del Rendiconto ha sottolineato che esistono "resistenze al cambiamento sugli ammortizzatori sociali legato all'accumularsi degli strumenti" ma che bisogna affrontarle guardando all'obiettivo di un ammortizzatore universale che tuteli tutti i lavoratori.Larimane sostanzialmente invariata e si attesta aLe entrate a copertura delle prestazioni poste a carico del bilancio dello Stato (invalidità civile, assegni sociali, prestazioni Covid ecc) nonché dei disavanzi delle gestioni previdenziali sono state pari a 143 miliardi, in crescita di 28,47 miliardi rispetto ai 114,52 del 2019. L'anno ha visto il calo degli invalidi civili (oltre 52.000 in meno il saldo) ma la crescita della giacenza delle domande di invalidità che hanno raggiunto quota 1,8 milioni (1,3 delle quali per la prima visita). È aumentato anche il tempo medio di gestione delle pratiche con 34 giorni in più e 154 giorni medi.