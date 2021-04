Mette il turbo il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (+2,42%)

comparto del commercio in Italia

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dele riporta una performance del 2,42%.Intanto l'mostra un +0,05%, dopo un inizio di giornata a 679.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, scambia in profit, che lievita dell'1,02%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,22%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,77%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.