Petrolio, prezzi in rialzo su aspettative ripresa globale

(Teleborsa) - Viaggiano al rialzo i future sul petrolio all'apertura dei mercati europei, sostenuti dallegrazie al buon andamento delleIl mercato è sostenuto anche dal dato sul calo delle scorte americane. Secondo le stime riportate ieri dall'(API), le scorte di greggio sono scese in USA di oltre 2,6 milioni di barili nella settimana chiusa il 2 aprile. I dati dell'API precedono quelli ufficiali della(EIA), che saranno diffusi oggi in serata. Secondo le stime di consensus, l'dovrebbe comunicare un calo di 700 mila barili.Frattanto, ila maggio scambia a 59,52 dollari al barile, in rialzo dello 0,32%, mentre ila giugno viaggia a 62,96 dollari al barile (+0,35%).