Piano banda ultralarga, oltre 4.200 cantieri aperti in Italia

(Teleborsa) - Dall’avvio operativo delsono in totale(271 in più rispetto a dicembre 2020),positivamente (227 in più rispetto a dicembre 2020),(537 in più rispetto a dicembre 2020).E' quanto emerge dalla relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale BUL a cura di, la società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, che riporta i dati aggiornati a marzo 2021.ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari adi cui 24,6 milioni di euro le risorse impegnate nel mese di marzo.Nel corso del primo trimestre 2021 sono statiesecutivi FTTH a fronte di una previsione sul primo semestre di almeno 845 progetti (29%).Nello stesso periodo, approvandone 200 e rifiutandone 90. I comuni completati con CUIR sono stati 270 rispetto ai 763 comuni da completare nel primo semestre (35%). Gli as built consegnati da Open Fiber sono stati 200 a fronte dei 575 attesi per il semestre (34.7%).Nello stesso periodo Infratel hapositivamentee altri 97 con prescrizioni. Sono stati inoltre collaudati positivamenteed altri 35 con prescrizioni.La produzione media mensile, nel primo trimestre 2021, è pari a 19 milioni di euro a fronte di una media mensile attesa di almeno 35 milioni di euro.