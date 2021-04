Positiva la Borsa di Tokyo. Giù le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Borse d'estremo oriente in ordine sparso, dopo la frenata degli indici azionari americani e con gli investitori che guardano agli sviluppi sulla campagna di vaccinazione nei paesi dell'Unione europea.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul, mentre, al contrario, chiude in retromarcia, che scivola dell'1,13%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,56%; sulla parità(+0,19%).In denaro(+1,06%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,53%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%.Il rendimento per l'è pari allo 0,10%, mentre il rendimento deltratta al 3,22%.