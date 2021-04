Tamburi continua il buy-back

Tamburi

Tamburi

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2020, ha comunicato di aver, dal 29 marzo al 2 aprile 2021, complessivamente(pari allo 0,022% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,5510 euro, per unpari aTIP ha comunicato inoltre di averenel medesimo periododi TIP S.p.A., ad un prezzo di 1,696 euro, per unad amministratori e dipendenti di TIP a seguito dell’esercizio di opzioni relative al “Piano di Incentivazione TIP 2014/2021”.Alla data del 2 aprile, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 15.022.937 azioni proprie, pari all'8,148% del capitale sociale.Intanto, in Borsa,si muove verso il basso e si posiziona a 7,63 euro, con una discesa dello 0,78%.