Vaccino Pfizer, in arrivo 1,5 milioni dosi a Regioni

(Teleborsa) - Non decolla lain Italia, in scia a. Oggi, intanto, una: saranno distribuite alle Regioniche inaugurano la prima consegna di vaccini del mese di aprile. La conferma arriva dagli uffici del commissario straordinario all'emergenza covid FrancescoGuardando più in generale ai numeri, sono oltrei vaccinati con due dosi, quasiquelli che hanno ricevuto almeno una dose. Ma sulla campagna vaccinale pesano l'incertezza delche rinvia un'altra consegna e vede aumentare le disdette degli appuntamenti - e la scarsità delle dosi di aprile, nonostante 1,5 milioni di Pfizer oggi alle Regioni, ilSecondo il database del Ministero della Salute, in Italia è stato somministrato ad oggi il 54% delle dosi di AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), mentre per Moderna la percentuale scende al 50% (658.403 su 1.328.200). Pfizer ha invece una percentuale di somministrazione del 96%, (8.375.625 su 8.709.480). In totale in Italia su 14.136.480 dosi dei tre vaccini arrivate ne sono state somministrate 11.252.066, circa l'80%. Si fa strada l'ipotesi che su AstraZeneca pesi laIeri, intanto, il Lazio ha denunciato un taglio delnella consegna del vaccino anglo-svedese prevista per il 14 aprile, ma in questo caso si tratta di un rinvio al 16 e al 23, con gli altri arrivi, precisa la struttura governativa guidata dal generale. Di certo c'è che gli 8 milioni di dosi previste in Italia in questo mese non saranno sufficienti a vaccinarecome previsto nel piano nazionale. Bisognerà puntare forte suglifascia d'età molto trascurata e molto colpita dai decessi (6 milioni aspettano ancora la prima dose, 1,5 milioni la seconda), e tenere la riserva di seconde dosi, la gran parte dei 2,8 milioni in frigo.