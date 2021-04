Arca, nel 2020 utile netto sale del 35% a 56,7 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea di Arca Holding, società controllante di, ha approvato il bilancio 2020, che si è chiuso con unrispetto al 2019 (42 milioni di euro). Ciò permetterà la distribuzione di dividendi ai soci per complessivi 10 milioni di euro."Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti dalla Società - ha spiegato l'- specie in una fase complessa dovuta a cambiamenti strutturali dell’industria. I nostri fondi, in particolare quelli legati al mondo dell’economia reale, si sono dimostrati vincenti e in grado di reggere situazioni difficili di volatilità senza precedenti. Nel corso del 2021 continueremo anonché sullo sviluppo delle piattaforme online, certi che l’evoluzione digitale e l’ottimizzazione dei processi saranno un fattore critico di successo".È stato inoltredi Arca Fondi SGR, che risulta ora composto dal presidente Giuseppe Lusignani, dal vice presidente Edoardo Rossini, dall'amministratore delegato Ugo Loeser e dai consiglieri Paola Bergamaschi, Carlotta De Franceschi e i due nuovi consiglieri Roberta Casali e Paolo Guzzetti.