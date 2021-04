Atlantia conferma interesse di ACS per quota in ASPI

Atlantia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha confermato di aver ricevuto una manifestazione di interesse dalper l'acquisto di una partecipazione nel capitale di, in consorzio con altri investitori nazionali ed internazionali.Riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, il board di Atlantia ha anche avviato l'esame dell'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% detenuta in Autostrade per l’Italia presentata il 31 marzo 2021 dalIl CdA, in merito a entrambe le proposte, ha detto che "proseguirà le proprie analisi nelleche saranno convocate nei prossimi giorni per le necessarie determinazioni in merito".