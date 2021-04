Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,24%, seguendo la performance debole di Wall Street la vigilia, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l'(+0,06%).Positivo(+0,78%); pressoché invariato(+0,02%).Buona la prestazione di(+0,82%); come pure, in rialzo(+0,87%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%.Il rendimento dell'tratta allo 0,10%, mentre il rendimento delè pari al 3,22%.