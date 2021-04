Covid, Agenas: forte riduzione dei ricoveri programmati durante la pandemia

(Teleborsa) - Laha ridotto fortemente il numero dida parte delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. È quanto è emerso dall'analisi realizzata dall'(Agenas) insieme al(MeS) dellaTra marzo e giugno 2020 in Italia c'è stata una riduzione del -49,9% dirispetto agli stessi mesi del 2019. In testa ilche ne ha visto un taglio -73%, mentre dal lato opposto c'è la Provincia Autonoma dicon il -35,5%. Per quanto riguarda invece i, la diminuzione è stata del -24% a livello nazionale, con il dato peggiore registrato sempre in Molise (-55%) e quello migliore in Lombardia (-12%). In calo anche le(-30%), con punte del 40% in Sardegna e Calabria e del 37% nella Provincia Autonoma di Trento, e un calo del 22% dei ricoveri percon punte del 54% in Valle d'Aosta e di quasi il 50% in Molise.“L’indagine presentata oggi – ha dichiarato il Direttore Generale di AGENAS Dottor– è un importante lavoro di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che permette di comprendere il livello di capacità di resilienza dei vari sistemi sanitari. Siamo ancora in una fase di piena emergenza epidemiologica, ma occorre strutturarsi per programmare e organizzare il sistema verso la completa ripartenza di tutti i servizi per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. AGENAS è a disposizione delle Regioni e delle P.A. per approfondire i dati presentati oggi al fine di una migliore programmazione dell’offerta.”