FABI, Sileoni: "Eba sospenda o modifichi norme su conti in rosso"

(Teleborsa) - "I clienti delle banche devono continuare ad avere un dialogo con i direttori delle filiali, mentre il Governo, i vertici delle stesse banche e la Banca d'Italia devono convincere l'Eba, l'Autorità bancaria europea, a modificare o sospendere queste nuove regole che regolamentano lo scoperto del conto corrente in rosso". È quanto ha affermato ildurante la puntata di ieri sera del programma Stasera Italia, su Rete4.Lestabiliscono ilin caso di scoperto di 500 euro per le aziende e di 100 euro per le famiglie, per 90 giorni consecutivi.