Giovannini, obiettivo trasporti sicuri per estate

(Teleborsa) - "Dobbiamo prepararciper avere unsia per". Così il Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibilia 24 Mattino su Radio 24 dove dice di essere anche al lavoroInoltre fa presente che si è al lavoro per "altri interventi che possano aiutare a farSul delicatoribadisce che "ile che le, non in stallo. In queste ore ce ne sono di ulteriori di interlocuzioni dopodiché valuteremo il modo migliore per assicurare un vettore solido e con prospettive economiche buone", oltre che "unGiovannini rivela anche che "ilsta lavorando per immaginaree che "il Governo ha assicurato i pagamenti per marzo e aprile. Ma iltutti siamo interessati a quello".Quanto alle"la lettura", sottolinea Giovannini, è "con iL'area della sofferenza è molto ampia. Lafa sì che una serie di imprese vedano il"Noi proporremo un nuovo scostamento di Bilancio - osserva - per attuare misure che siano mirate ai