Sotto la parità il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,42%), seduta in ribasso per Banca Sistema

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

FTSE MIB

Banca Mediolanum

mid-cap

Bff Bank

doValue

Ftse SmallCap

Banca Sistema

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il, mentre ilregistra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 112.646,6, in ribasso di 476,1 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 533, dopo aver avviato gli scambi a 528.Tra i titoli del, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,28% sui valori precedenti.Piccola perdita per, che scambia con un -0,57%.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione dell'1,45% sui valori precedenti.