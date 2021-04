Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.080 punti.Guadagni frazionali per il(+0,28%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,41%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,72%),(+0,54%) e(+0,44%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,75%) e(-0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,60%),(+1,34%),(+1,05%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,12%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+2,23%),(+2,03%),(+1,72%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,44%.In caduta libera, che affonda del 2,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,71 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,61%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 683K unità; preced. 719K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,8%; preced. 2,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,3%).