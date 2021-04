Confcooperative, carenze infrastrutture e innovazione frenano la ripresa

(Teleborsa) -, che rischia di perdere anche l'ultimo treno per il rilancio e la ripresa, a dispetto delle cospicue risorse distribuite con il DEF ed il Recovery. L'allarme arriva dadi rimando al focus del"Recovery, Italia ultima chiamata"."Occorre un via libera veloce ai cantieri. Tra DEF e Recovery abbiamo l’irripetibile opportunità di attivare, grazie agli investimenti, un effetto leva da 666 miliardi, creare 4,2 milioni di nuovi posti di lavoro e mettere il turbo alla nostra economia e recuperare delle posizioni di svantaggio", commenta, presidente di Confcooperative.Il focus mette in evidenza cheinternazionale, alal mondo con 476 miliardi di euro di export, maoccupando solo ilella speciale classifica della Banca mondiale.Il ritardo infrastrutturale costa almeno 60 miliardi di export l’anno, ma c'è anche, che ha a che fare con, che mostra un gap del 14% con l'UE, e con la: fra le imprese innovative con 10 addetti 38 su 100 non sono dotate di personale laureato, mentre sul totale delle imprese quelle cn un livello di digitalizzazione basso sono 82 su 100.Un grande freno per l'Italia, giacché il digitale e green sono leve di crescita e potrebbero spingere il PIL del Sud fino all’11,6% e contribuire a rilanciare il paese.