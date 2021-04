Creval, proxy advisor ISS consiglia di votare contro la lista di Dumont

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Il proxy advisorha consigliato agli azionisti deldi votare contro la lista Dgdf, dell'imprenditore francese, all'assemblea del prossimo 19 aprile che eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione della banca. La lista di Dgdf ricandida gli attuali vertici, a partire dall'AD Luigi Lovaglio,ISS invita invece a sostenere la. "La lista 2 - sottolinea il proxy advisor in un report - è meglio posizionata per rappresentare gli interessi a lungo termine degli azionisti di minoranza ed effettuare una supervisione indipendente dell'azione del management".Il proxy si dice inoltre a favore di tutti gli altri punti all'ordine del giorno compreso quello relativo alle politiche di remunerazione, anche se non manca di evidenziare che "larispetto ai pari e agli standard di mercato".