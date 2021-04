Energia rinnovabile, Federconsumatori: "No alle terre rubate all'agricoltura"

(Teleborsa) - "Apprezziamo fortemente l'impegno di questo Governo per lae lonon vorremmo però che questo si traduca, come sta avvenendo in alcune parti d'Italia a partire dal Veneto, nell'annientamento delle produzioni agricole. È necessario, alla luce delle prevaricazioni che si stanno verificando, che il Governo prenda provvedimenti immediati per". Questo l'appello lanciato al Governo da"Alcuni – spiega Federconsumatori – hanno frainteso lo scopo e lo spirito che sta dietro all'incentivo a tale disegno, accaparrandosi centinaia di ettari di terreni agricoli per installarea terra. Impianti che non richiedono, come pare ovvio, terreno fertile, né pianeggiante. Quella che potrebbe essere l'occasione per la riqualificazione di aree dismesse, terreni abbandonati o per effettuare il repowering degli impianti esistenti, rischia di diventare, così, un, in primis alla biodiversità, ma anche agli allevamenti e alle produzioni caratteristiche del Made in Italy. Per non parlare delle ripercussioni sulle falde acquifere, determinate dalla copertura di un’area così vasta di terreno, nonché del problema legato al futuro smaltimento dei rifiuti a fine ciclo degli impianti". A promuovere tali installazioni sono, sottolinea la federazione, "grandi società, spesso finanziarie, che investono sul settore fotovoltaico nella speranza di fare grandi utili in vista del suo forte sviluppo".La logica, per Federconsumatori, "non deve essere quella di promuovere un settore per stroncarne un altro. A farne le spese – prosegue la nota – non è solo il comparto agricolo: distese così vaste e invadenti di pannelli fotovoltaici creano un grave danno paesaggistico, con profili e vedute caratteristiche dei nostri territori profondamente trasformati".In tale scenario per Federconsumatori "bisogna creare le condizioni affinché gli impianti fotovoltaici possano essere installati anche su terreni agricoli che non presentano una attività particolarmente redditizia e soprattutto non hanno caratteristiche di pregio sotto il profilo ambientale. Ecco perché riteniamo prioritario che nellasia inserita la, senza che uno pregiudichi l'altro".