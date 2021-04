Il settore beni personali a Milano si muove in territorio positivo (+0,98%), si concentrano gli acquisti su Rosss

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino principale

Moncler

media capitalizzazione

Tod's

Technogym

Ferragamo

bassa capitalizzazione

Rosss

Safilo

Piquadro

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 100.026,9 in guadagno dello 0,98%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 1.321, dopo aver avviato la seduta a 1.309.Nel, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,03%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,71%.Brilla, con un forte incremento (+2,11%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,03%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,02%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,47%.Su di giri(+2,42%).