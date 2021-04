Industrie Chimiche Forestali acquista altre azioni proprie

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 30 marzo all'8 aprile 2021, complessive(corrispondenti allo 0,141% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,041 euro per uncomplessivo pari a, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020.L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche Forestali a seguito degli acquisti comunicati è di 296.332 azioni, pari al 4,115% del capitale sociale.Il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute da dal Gruppo a seguito degli acquisti appena comunicati, è pari a 6.904.178.A Milano, oggi, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,97%.