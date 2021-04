Intesa Sanpaolo, HSBC alza target price da 2,5 a 2,7 euro

HSBC

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha alzato ildida 2,5 ae ha confermato la raccomandazione Buy. Gli analisti della banca britannica hanno abbassato leggermente le stime per gli accantonamenti per perdite su crediti per l'anno anno (circa 65 pb contro l'obiettivo della società di 70 pb per il 2021).L'per il 2021 è stimato in, ben "superiore all'obiettivo della società di 3,5 miliardi" e gli analisti sottolineano che Intesa Sanpaolo rimane il loro "titolo preferito in Italia", in quanto la considerano "una proxy dellache ci aspettiamo che il governo Draghi inneschi" e prevedono che "i(in aumento in Italia a causa della pandemia) saranno reindirizzati verso prodotti Asset under management".Intesa Sanpaolo conta inoltre, sottolinea il report di HSBC, una "che rappresentano il principale catalizzatore per le azioni".